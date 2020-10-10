С начала года инфляция в Чувашии составила 2,7%

Цены на продовольственные товары за год выросли на 4,1%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что цены на основные продукты и услуги в Чувашии снижаются уже второй месяц, с начала года инфляция составила уже 2,7%. За последние 12 месяцев индекс потребительских цен составит 3,2%, отмечает Чувашстат.

Цены на продовольственные товары за год выросли на 4,1%. Сильнее всего это заметно на примерах сахара, подорожавшего на 28,8%, крупы и бобовых (+25,9%), яиц (+12,9%) и макаронных изделий (+11,3%). Среди непродовольственных товаров, цены на которые выросли на 3,9%, сильнее всего подорожали табачные изделия (+11,1%) и медикаменты (+10,2%). Дороже стали и ряд услуг, среди которых страхование (+5,7), физкультура и спорт (+3,8) и ЖКУ (+2,8%).