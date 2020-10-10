В Чувашии одобрили проект местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Большая часть средств - 70% - будет направлена на социально-культурную сферу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 9 октября, правительство Чувашии одобрило проект местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогнозируется, что в будущем году доходы региона составят 58,3 миллиарда рублей, а расходы - 61,1 миллиарда рублей. Большая часть средств - 70% - будет направлена на социально-культурную сферу. На социальную политику, в свою очередь, будет потрачено 18,4 миллиарда рублей: более 5,1 миллиарда - на поддержку материнства и детства, 2 миллиарда - на поддержку пожилых людей, почти 3 миллиарда - на поддержку малоимущих. Также планируется обеспечить ремонт учреждений социального обслуживания на 57,8 миллионов рублей.

Сфера образования Чувашии получит 17,5 миллиардов рублей. Сфера здравоохранения - 4,3 миллиарда рублей на укрепление и повышение качества оказания услуг. Сфера культуры - 1,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт и модернизацию культурно-досуговых учреждений, музеев, библиотек, детских музыкальных школ. Столько же денег будет направлено на обновление спортивных объектов и оснащение их оборудованием.