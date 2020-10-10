"Сейчас нужно объединить усилия": В Ульяновской области коронавирусом заразились 1,5 тысячи детей

Если люди не будут соблюдать правила, власти будут вынуждены вновь ввести ограничения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на субботу, 10 октября, в Ульяновской области выявили 16 902 случаев коронавируса, в том числе 152 - за минувшие сутки. По словам губернатора региона Сергея Морозова, ситуация с инфекцией становится все напряженнее. Среди больных - 1,5 тысячи детей.

- Растет и число внебольничных пневмоний. В день этой болезнью заболевают в среднем 85-90 человек. И если месяц назад порог заболеваемости ОРВИ еще не был превышен, то сегодня он больше на 13%, - заметил Морозов.

После, глава области призвал людей соблюдать правила безопасности и санитарно-эпидемологические требования. В противном случаи власти будут вынуждены вновь ввести “ковидные” ограничения

- Поверьте, мы этого не хотим и бросаем все свои силы на то, чтобы сохранить обычный ритм жизни, с соблюдением всех необходимых санитарных правил. Так помогите нам! Сейчас нужно объединить усилия, - просит Морозов. - Мы пошли на минимальные ограничения, чтобы прервать цепочки заболевших и стабилизировать ситуацию. Но все эти меры будут бесполезны, если мы не научимся самодисциплине, не заставим быть дисциплинированными тех, кто находится рядом с нами.