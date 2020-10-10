Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

"Сейчас нужно объединить усилия": В Ульяновской области коронавирусом заразились 1,5 тысячи детей

Губернатор региона Сергей Морозов заявил, что ситуация с инфекцией становится все напряженнее
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Если люди не будут соблюдать правила, власти будут вынуждены вновь ввести ограничения.

Если люди не будут соблюдать правила, власти будут вынуждены вновь ввести ограничения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на субботу, 10 октября, в Ульяновской области выявили 16 902 случаев коронавируса, в том числе 152 - за минувшие сутки. По словам губернатора региона Сергея Морозова, ситуация с инфекцией становится все напряженнее. Среди больных - 1,5 тысячи детей.

- Растет и число внебольничных пневмоний. В день этой болезнью заболевают в среднем 85-90 человек. И если месяц назад порог заболеваемости ОРВИ еще не был превышен, то сегодня он больше на 13%, - заметил Морозов.

После, глава области призвал людей соблюдать правила безопасности и санитарно-эпидемологические требования. В противном случаи власти будут вынуждены вновь ввести “ковидные” ограничения

- Поверьте, мы этого не хотим и бросаем все свои силы на то, чтобы сохранить обычный ритм жизни, с соблюдением всех необходимых санитарных правил. Так помогите нам! Сейчас нужно объединить усилия, - просит Морозов. - Мы пошли на минимальные ограничения, чтобы прервать цепочки заболевших и стабилизировать ситуацию. Но все эти меры будут бесполезны, если мы не научимся самодисциплине, не заставим быть дисциплинированными тех, кто находится рядом с нами.