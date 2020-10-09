В столице Татарстана из-за Казанского марафона – 2020 общественный транспорт будет ходить по-другому

Фото: Алина НИЗАМОВА

В столице Татарстана в связи с подготовкой и проведением Казанского марафона -2020 изменятся схемы движения автобусных маршрутов №№6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 43, 54, 74, 89, а также троллейбусных №2 и №7.

Так, с 6.00 10 октября до 6.00 12 октября из-за закрытия для пробега улицы Ташаяк в обоих направлениях автобусы №№6, 35, 37, 74 будут следовать по прямой: ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Саид-Галеева – Кировской дамбе – ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Большая Крыловка – ул.Ленская – ул.Декабристов, далее по маршрутам; автобусы №35а и №47 проследуют по ул.Декабристов – ул.М.Вахитова – ул.Большая Крыловка – ул.Краснокошайская – ул.Несмелова – Кировской дамбе – ул.Саид-Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршрутам.

В обратном направлении автобусы №№6, 37 и 74 будут ехать по ул.Декабристов – ул.М.Вахитова – ул.Большая Крыловка – ул.Краснокошайская – ул.Несмелова – Кировской дамбе – ул.Саид-Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршрутам; автобусы №47 будут следовать по ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Саид-Галеева – Кировской дамбе – ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Большая Крыловка – ул.Ленская – ул.Декабристов и далее по маршруту.

Помимо этого, троллейбусный маршрут №7 «Ул.Халитова – ж/д вокзал» будет сокращен до остановочного пункта «Площадь Свободы».

Также, с 6.00 до 16.45 11 октября в связи с закрытием Кремлевской дамбы в обоих направлениях и моста Миллениум в направлении ул.Ершова автобусы №15 будут следовать в прямом направлении: ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Саид-Галеева – Кировской дамбе – ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Большая Крыловка – ул.Ленская – ул.Декабристов; автобусы №29 – по ул.Татарстан – ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Саид-Галеева – Кировской дамбе – ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Большая Крыловка – ул.Ленская – ул.Декабристов; автобусы №22 и №28а – по ул.Декабристов – ул.М.Вахитова– ул.Большая Крыловка – ул.Краснокошайская – ул.Несмелова – Кировской дамбе – ул.Саид-Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская – ул.Татарстан – ул.Пушкина – ул.М.Горького – ул.К.Маркса и далее по маршрутам; автобусы №28 – по пр.Х.Ямашева – Сибирскому тракту – ул.Н.Ершова – ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Татарстан – ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Саид-Галеева – Кировской дамбе – ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Большая Крыловка – ул.Ленская – ул.Декабристов и далее по маршруту; автобусы №43 – по пр.Ф.Амирхана – ул.Чистопольская – ул.М.Вахитова – ул.Большая Крыловка – ул.Краснокошайская – ул.Несмелова – Кировской дамбае – ул.Саид-Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская – ул.Татарстан – ул.Г.Тукая и далее по маршруту; автобусы №89 – по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Татарстан – ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Саид-Галеева – Кировской дамбе – ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Большая Крыловка – ул.Ленская – ул.Декабристов и далее по маршруту.

В обратном направлении автобусы №22 проследуют по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Татарстан – ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Саид-Галеева – Кировской дамбе – ул.Несмелова – ул.Краснококшайская – ул.Большая Крыловка – ул.Ленская – ул.Декабристов и далее по маршруту; автобусы №54 – по пр.Ф.Амирхана – ул.Чистопольская – ул.М.Вахитова – ул.Большая Крыловка – ул.Краснокошайская – ул.Несмелова – Кировской дамбе – ул.Саид-Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская – ул.Татарстан и далее по маршруту; автобусы №89 по ул.Декабристов – ул.М.Вахитова – ул.Большая Крыловка – ул.Краснокошайская – ул.Несмелова – Кировской дамбе – ул.Саид-Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская – ул.Татарстан – ул.Пушкина – ул.М.Горького – ул.К.Маркса и далее по маршруту.

Кольцевой же троллейбусный маршрут №2 «Станция метро «Площадь Г.Тукая» – ул.Академика Арбузова» будет закрыт.

Отметим, участникам Казанского марафона – 2020 предлагается пробежать на выбор 3 км, 10 км, полумарафонскую и марафонскую дистанции. Маршрут пролегает вдоль основных достопримечательностей города: озера Кабан, парка Тысячелетия и Казанского Кремля. Соревнования начнутся на Центральном стадионе в 7.00.