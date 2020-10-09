В Казани члена ОПГ «Седьмовские» за убийство подростка приговорили к 15 годам колонии

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

На основании обвинительного вердикта присяжных Верховный суд Татарстана приговорил 49-летнего участника ОПГ «Седьмовские» к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок в 1,5 года. Кроме того, были удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

- Осужденный своей вины так и не признал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, мужчине удавалось скрываться от правосудия в течение последних 19 лет. Так, 2011 году член казанской ОПГ «Седьмовские», вместе с приятелями решил нанести упреждающий удар по противоборствующей группировке «Первомайские». Ее члена избили в отместку за пострадавшего в криминальной борьбе «седьмовского».

В ночь на 4 июня во дворах по проспекту Победы осужденный с приятелями вооружились охотничьими ружьями и устроили засаду на «конкурентов». Были в их числе и те, кто вооружился травматическими пистолетами, бутылками с зажигательной смесью и обрезками арматуры.

Увидев, как во двор заехал автомобиль, злоумышленники решили, что это «первомайские» и стали обстреливать его из ружей. Но они обознались. Машиной управлял 18-летний парень, который, как и его несовершеннолетние пассажиры, никакого отношения к группировкам не имели.

Водителю удалось увести автомобиль из-под обстрела. Были ранены пассажиры. Один из подростков через несколько часов скончался в больнице.

Трое участников нападения были задержаны. Их тогда приговорили к различным срокам лишения свободы. А осужденный сейчас и лидер «седьмовских» скрылись. Последний, к слову, до сих пор находится в федеральном розыске.