Клиенты ВТБ в ПФО чаще всего совершают покупки во вторник

Клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе, как и в целом по России, чаще всего совершают покупки по вторникам. По итогам 9 месяцев 2020 года в этот день клиентами банка совершалось более 20% всех транзакций. Реже всего покупки осуществляются по понедельникам, но именно в первый день недели клиенты совершают самые дорогие покупки.

Вторым по частоте и объему транзакций у клиентов ВТБ в Приволжье по итогам трех кварталов стала среда – на нее приходится 17% покупок, как по количеству, так и по стоимости. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье приволжские клиенты банка тратят одинаковые суммы – 14% от общего средненедельного объема. Меньше всех транзакций проходит в понедельник – 7% по количеству покупок и 8% по объему. Однако именно в первый рабочий день средний чек самый высокий - в целом по стране это 838 рублей, в Приволжском федеральном округе – 629 рублей. Самый низкий средний чек у клиентов банка зафиксирован в субботу – 712 рублей. А в ПФО клиенты ВТБ меньше всего тратят в пятницу - средний чек составляет 555 рублей.

В сентябре тренд изменился – четверть всех покупок клиентов ВТБ в ПФО за неделю приходилось на среду. Еще 16% транзакций совершалось в пятницу, на третьем месте – вторник (15%). Меньше всего клиенты банка также тратились в понедельник – расходы по картам ВТБ в округе в первый день недели составляли всего 7% от средненедельного объема. Средний чек в «день тяжелый» по России также был самым высоким – 871 рубль, самый низкий средний показатель фиксировался в субботу – 702 рубля. В ПФО это 647 и 549 рублей соответственно.

- Мы видим, что лидером по тратам во вторник, как и в другие дни недели, являются продукты питания – на них приходится треть всех ежедневных расходов клиентов и порядка половины всех транзакций за неделю. Второе место по доле расходов по картам занимает покупка одежды – на нее приходится около 7% трат, а самыми популярными днями для шопинга являются вторник и среда. На третьем месте – расходы на топливо, в среднем на бензин приходится 5% расходов по картам, - отмечает руководитель управления «Дебетовые карты и счета» Ксения Андреева.