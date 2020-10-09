Торгово-промышленная палата Татарстана приглашает на Бизнес-завтрак «Просто. О налогах!»

В мероприятии примет участие Председатель Союза «ТПП РТ» Шамиль Агеев, также приглашены полсотни предпринимателей и эксперты.

Темы бизнес-завтрака:

- отмена ЕНВД и выбор новых налоговых режимов

- актуальные меры поддержки в налоговой сфере

- инструменты сокращения налоговых затрат

На какую систему налогообложения перейти? Это актуальная в бизнес-сообществе тема. На встрече с предпринимателями будет возможность ознакомиться с особенностями всех налоговых режимов, чтобы до конца 2020 года сделать правильный выбор. Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные для этого сроки, будут обязаны с 1 января 2021 года применять общий режим налогообложения.

СПИКЕРЫ:

СЕРГЕЙ КАРПУХИН - Заместитель Председателя Союза «ТПП РТ», Заместитель директора ООО "Аудиторская Фирма «Ауди», Член координационного совета по повышению финансовой грамотности населения РТ, аудитор

Тема: «Выбор режима налогообложения для МСП».

АЛЬБИНА ГУБАЙДУЛЛИНА - Директор ООО «Аудиторская фирма «Палладиум», доцент, лектор программ MBA, DBA, аккредитованный судебно-бухгалтерский эксперт.

Тема: «Как не попасть в план налоговой проверки».

ДАТА: 13 октября (вторник)

ВРЕМЯ: в 8:30

МЕСТО: г. Казань, ул. Декабристов 8

Участие бесплатное!