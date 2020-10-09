9 октября стало известно еще о двух смертях от коронавируса в Татарстане

Один пациент скончался в Альметьевской ЦРБ, еще один в инфекционной больнице Набережных Челнов. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту пятницу, 9 октября 2020 года, стало известно еще о двух смертях от коронавируса в Татарстане.

Так, по данным пресс-службы Минздрава республики, в инфекционную больницу Набережных Челнов была госпитализирована 74-летняя женщина. У нее была двусторонняя внебольничная пневмония, вызванная коронавирусом. Кроме того, пациентка имела хронические заболевания. В итоге она скончалась, причина смерти женщины установлена в результате аутопсии.

Еще один летальный случай в этот раз произошел в Альметьевской центральной районной больнице. Туда с двусторонней пневмонией доставили 75-летнего мужчину. Ко всему прочему его состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Несмотря на все усилия врачей, пожилой пациент скончался. Как потом выяснилось, из-за коронавируса.

На данный момент число летальных случаев COVID-19 в Татарстане достигло 85-ти.