Жители Татарстана могут помочь в строительстве нового хосписа

Фото: Екатерина ПАВЛОВА

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 20 тысяч человек, нуждающихся в паллиативной помощи. Эти пациенты неизлечимо больны, и всё, что сейчас для них можно сделать, - помочь прожить последние дни без страшных мучительных болей.

Получить круглосуточную поддержку тяжелобольные татарстанцы сегодня могут в хосписе Фонда имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь нуждающимся в стационарных условиях с 2014 года. Также помощь оказывается и по месту жительства пациентов - работники хосписа выезжают и на дом. Таким способом восемь бригад обслуживают 700 человек из Казани и пяти близлежащих районов. Всего же на площадке первой очереди казанского хосписа удалось облегчить последние дни жизни более 4 тысячи тяжелобольных татарстанцев.

В этом году началось строительство второго здания хосписа, рассчитанного на 60 койко-мест. Уже завершены работы по сооружению цокольного этажа, началось возведение стены первого. На эти цели ушло порядка 100 миллионов рублей - заемных и собственных средств фонда. Однако сейчас фонд оказался в сложной финансовой ситуации. И из-за нехватки денег строительство может остановиться, тогда готовые блоки будут медленно приходить в негодность.

- На данный момент много что сделано. Но у нас просто, честно говоря, закончились деньги. Мы приняли решение запустить такую благотворительную акцию «Регион Добра». У нас 116-й регион, и если каждый из жителей Татарстана перечислит по 116 рублей в фонд, мы наберем порядка 450 млн рублей, нам этих денег хватит. По крайней мере построимся, а оборудование потихонечку приобретем, - поделился председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Полностью же строительство и нужное оборудование обойдется примерно в 750 млн рублей.

Чтобы поддержать строительство второго казанского хосписа, нужно перечислить 116 рублей любым удобным способом, сопроводив перевод хештегом #116добрыйрегион.

Как сделать пожертвование можно узнать здесь.