В частном детсаду Альметьевска ребенка забыли на улице: прокуратура требует наказать виновных

Ребенок находился на улице один около 20 минут.
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Прокуратура завершила проверку инцидента в Альметьевске, где в частном детсаду после прогулки на улице забыли ребенка. Малолетний мальчик находился один на территории учреждения некоторое время, пока его в окно не увидела одна из сотрудниц.
- Это произошло утром 1 октября. Мальчик находился без присмотра около 20 минут, что создало угрозу безопасности его жизни и здоровья, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана итоги проверки. - По закону, за безопасность воспитанников в детском саду отвечает администрация образовательного учреждения.
В итоге надзорный орган направил в адрес заведующей этого детсада представление об устранении выявленных нарушений, в котором также потребовала привлечь виновных в произошедшем к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося. Там, в свою очередь, рассмотрят вопрос об уголовной ответственности за произошедшее.
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