В Набережных Челнах иномарка сбила 12-летнего ребенка

По факту наезда на ребенка организована прокурорская проверка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 9 октября, около 7.40 в Набережных Челнах возле дома №38 на улице Жемчужная водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 12-летнего ребенка. Мальчик пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте.

В результате наезда он получил травмы головы и позвоночника. С места ДТП ребенка увезли в городскую больницу скорой медицинской помощи.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что 23-летний мужчина, управлявший иномаркой, имеет водительский стаж 2 года. И за все это время его уже не раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В свою очередь, по факту наезда на ребенка организована прокурорская проверка.

- Ее предметом станут вопросы соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство совместно со специалистами также оценит необходимость обустройства пешеходного перехода на месте аварии, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.