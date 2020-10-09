В Ульяновске на улице Льва Толстого появится бюст Лермонтова

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На будущей неделе, 15 октября, в Ульяновске откроют бюст известному русскому поэту Михаилу Лермонтову. Он будет установлен в сквере на улице, названной именем другого выдающегося литератора – Льва Толстого.

Дело в том, что именно здесь – у домов №№85, 87 и 89, в 18 веке находилась усадьба прадеда Лермонтова – поэта Алексея Столыпина, чья старшая дочь Елизавета Арсентьева воспитывала маленького Мишу после смерти его матери.

- Бюст был изготовлен и передан безвозмездно скульптурной мастерской из Краснодарского края в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Уникальный проект предусматривает бесплатную передачу скульптур и бюстов великих людей с целью воспитания подрастающего поколения, - отмечают в пресс-службе администрации Ульяновска.