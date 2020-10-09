В Марий Эл иномарка на скорости влетела под лесовоз, пострадали три человека

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Вчера, 8 октября, в 4.00 на 14 километре автодороги "Елеево-Параньга" в Параньгинком районе республики произошла авария - в лесовоз "Урал" на полном ходу сзади врезалась иномарка "КИА Рио". В прицепе грузовика находились бревна.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три молодых человека, ехавших в иномарке, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Двое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Кто из них управлял легковушкой, выясняют сотрудники полиции республики.