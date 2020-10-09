В Йошкар-Оле неизвестные выкопали девять туй, которые были посажены к 100-летию Марий Эл

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Меньше недели назад – 3 октября, в микрорайоне Сомбатхей в Йошкар-Оле в честь 100-летия Марий Эл было высажено 100 туй. Вскоре, правда, девять из них были выкопаны с аллеи здоровья и украдены. Об этом в пятницу, 9 числа, сообщили в администрации города.

- Может саженцы и приживутся на вашем участке, но они всегда будут напоминать о том, что были украдены с общественной территории, которую, возможно, посещают ваши родные и близкие, - отмечают в администрации.

Известно, что о краже деревьев уже сообщили в полицию.