В Чувашии на трассе М7 пьяный водитель врезался в фуру, пострадали два человека

С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

Авария произошла в 22.40 в четверг, 8 октября, на 685 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" на участке Цивильск - Нюрши. Там на полном ходу отечественная "Лада Приора" влетела под многотонную фуру.

В результате этого ДТП травмы получили 30-летний водитель легковушки и его 38-летняя пассажирка. По предварительным данным, пострадавший не соблюдал дистанцию во время движения.

К тому же, во время разбора дорожно-транспортного происшествия выяснилось, что водитель "Лады" сел за руль пьяным - проведенное медосвидетельствование показало у него в организме наличие 0,43 мг/г алкоголя, сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии.