Игорь Крутой возвращает фестиваль «Новая волна» в Сочи

В будущем году фестиваль, по словам Крутого, вернется в Сочи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Летом 2020 года в Казани должен был состояться международный музыкальный конкурс «Новая волна», но все планы испортила пандемия коронавируса. Из-за закрытых границ фестиваль так и не прошел. В будущем году «Новая волна», по словам ее основателя Игоря Крутого, вернется в Сочи.

К слову. композитор и продюсер объяснил, почему ему было важно провести очередной конкурс именно в столице Татарстана. В интервью журналисту Алене Жигаловой он назвал две причины – 100-летие Татарской АССР и личную дружбу с первыми лицами республики – главой региона Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

С ними Крутой познакомился во время Универсиады 2013, для которой он подготовил шоу открытия и закрытия. Спустя два года, он помогал в подготовке мероприятий чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Так и завязалась дружба. Композитор надеялся, что «Новая волна – 2020» в Татарстане могла бы вызвать дополнительный интерес туристов и телекамер к региону.