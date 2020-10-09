"Не успел испугаться": И.о. наставника "Ак Барса" рассказал, как экстренно заменил Квартальнова

ХК "Ак Барс".

Казанский "Ак Барс" продолжает нести потери. Если в игре с "Салаватом Юлаевым" казанцы не досчитались шестерых игроков основного состава, у которых, по официальным данным, выявили симптомы ОРВИ и изолировали, то в поединке с подольским "Витязем" "барсы" остались и без своего наставника. Дмитрий Квартальнов сдал подозрительный тест на коронавирус и не полетел на игру.

В экстренном порядке его заменил главный тренер выступающего в ВХЛ "Барса" (фарм-клуб "Ак Барса" - Ред.) Сергей Душкин. Со своими обязанностями он справился, "Ак Барс" выиграл 3:2. К слову, половину команды составили молодые игроки, которые большую часть времени проводят как раз в "Барсе".

- Не успел испугаться. Утром еще был в Ханты-Мансийске, времени на испуг не было. Достаточно спокойно игра далась. Команда справилась, свои действия не могу комментировать. Весь матч были на связи с Квартальновым, тренерский штаб вносил коррективы, подсказывал. Мы изначально так и договаривались. Весь тренерский штаб был в работе. Волновался? Честно скажу – нет. Не было волнения, видел, что у ребят была уверенность, - прокомментировал исход поединка Сергей Душкин.

Благодаря этой победе "Ак Барс" набрал 21 очко и вышел на второе место в восточной конференции. В следующем туре казанцы на выезде сыграют с "Нефтехимиком".