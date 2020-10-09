В Чувашии одну школу отправили на досрочные каникулы из-за заболевших учителей

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Во время заседания оперативного штаба в Доме правительства региона министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что в одной из школ Порецкого района педагогический состав заболел ОРВИ. Для учеников школы начались досрочные каникулы.

По решению администрации района 414 учеников 5-11 классов Порецкой средне-образовательной школы отправлены по домам еще и в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала учебного года уже выявлено более девяти тысяч школьников с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Это составляет 6,45% от общего числа школьников Чувашии.