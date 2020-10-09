В Альметьевске прокуратура проверяет школу №21 из-за сообщения о голодающих детях

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Жительница Альметьевска пожаловалась в соцсетях на то, что в школе №21 детей уже как неделю не кормят горячей едой. И это при том, что, по словам женщины, плату за питание в образовательном учреждении никто не отменял.

По данному сообщению прокуратура Татарстана дала поручение главе надзорного органа Альметьевска провести проверку.

- На место выехал помощник городского прокурора Игорь Нагаев. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, в том числе об ответственности виновных должностных лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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