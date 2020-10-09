Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом

Число летальных случаев инфекции в республике достигло 102
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Чувашии подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Так, с начала пандемии там зафиксировали уже 102 летальных случая инфекции. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

На данный момент в республике коронавирус был выявлен уже у 8 855 человек. Большая часть из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Сейчас 7 445 зараженных уже здоровы, остальные - находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, Чувашия на днях попала в топ-3 регионов России по наименьшему приросту COVID-19 за сутки.