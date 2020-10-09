В Алексеевском районе в пожаре пострадал мужчина

Пострадавшего с ожогами увезли в центральную районную больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

8 октября в 22.37 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Речное Алексеевского района Татарстана. Там на улице Большая загорелся частный одноэтажный дом из кирпича.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров. В результате этого пожара пострадал 65-летний мужчина. Его с ожогами лица и ног II-III степени (30%) увезли в центральную районную больницу.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.