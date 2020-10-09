С начала 2020 года в медучерждения Набережных Челнов устроились 40 врачей

На данный момент в татарстанском автограде выявлено 855 случаев коронавируса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За время пандемии коронавируса в Набережных Челнах увеличилось число врачей. С начала 2020 года в городские медучреждения их устроились 40 человек. Об этом сообщил начальник здравоохранения татарстанского автограда Александр Николаев.

Он заметим, что сейчас в больницах города сформированы 11 врачебных и 21 сестринские бригады, которые оказывают помощь зараженных COVID-19. И их число может увеличиться при необходимости.

На данный момент в Набережных Челнах выявлено 855 случаев коронавируса. Большинство зараженных – 705 человек, выздоровели, а 18 – скончались. Дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни находится 51 инфицированный, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены пятеро.