Новым мэром Чебоксар стал Олег Кортунов

Фото: gov.cap.ru

В Чебоксарах состоялось первое заседание седьмого созыва депутатов городского собрания. Путем тайного голосования они выбрали нового мэра столицы Чувашии. Им стал 36-летний Олег Кортунов – единственный выдвинутый кандидат на эту должность. За него выступили 33 народных избранника, против – 9.

СПРАВКА КП

Олег Кортунов родился 28 апреля 1984 года в Чебоксарах. В 2007 году он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета имени Ульянова по специальности «Стандартизация и сертификация».

Свою трудовую деятельность будущий градоначальник начал в 2001 году. Тогда он работал учеником слесаря-ремонтника в литейном производстве энергомеханической службы на местном заводе специальной электрометаллургии. После был оператором учеником оператора тростильного оборудования и учеником скрутчика кабелей и проводов на «Чувашкабеле», а также сборщиком деталей на «Кабельдреве».

После университета Кортунов работал на «Чувашкабеле», где прошел путь от инженера до замгендиректора по социально-бытовым вопросам. После стал президентом Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта и председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории Чебоксар.