Сергей Душкин, заменивший Квартального, за победу «Ак Барса» над «Витязем» получил тюбетейку

Фото: ak-bars.ru

В рамках регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на выезде в Подольске смог обыграть местный «Витязь» со счетом 3:2. При этом судьбу встречи решила серия буллитов.

Начало игры ознаменовалось большинством гостей на льду. Они смогли его реализовать и Дмитрий Воронков забил первую шайбу. Казанцы повели в счете – 1:0.

Вторая шайба в сетку хозяев была за дебютантами «Ак Барса» в этом сезоне - Максим Марушев сделал передачу на Ивана Емца, который забил очередной гол «Витязю» - 2:0.

Размочить счет хозяева смогли благодаря Джастину Дэнфорту. Он вышел один на один с вратарем казанцев Тимуром Биляловым – 2:1. Снова Билялов пропустил, когда в конце третьего отрезка игры в ворота «Ак Барса» пробил Александр Дергачев. Тут «Витязь» воспользовался большинством.

В овертайме все та же ничья. Победитель матча определился по серии буллитов. Решающий бросок за «барсом» Джастином Азеведо – счет 3:2.

Он в итоге и решил подарить тренеру Сергею Душкину, заменившему Квартального, тюбетейку за первую победу в КХЛ.

Напомним, главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не смог приехать на матч в Подольск, как сообщалось рядом СМИ, из-за подозрительных анализов на коронавирус. Его функции в этой игре исполнял Сергей Душкин - тренер «Барса», который выступает в ВХЛ.