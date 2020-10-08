В Татарстане на реке Кама завершены поиски рыбака, пропавшего три дня назад

До этого была найдена лодка пропавшего. Фото: МЧС Татарстана

8 октября завершились поиски пропавшего три дня назад рыбака из деревни Ильтень Бута в Альметьевском районе республики. Его тело было обнаружено на берегу реки Кама между Тарасово и Черепашье. Мужчина лежал лицом вниз.

- Спасатели извлекли утонувшего из воды и передали его сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, 52-летний мужчина пропал 5 октября, когда отправился на рыбалку вместе с друзьями. Они расположились напротив поселка Вандовка Мамадышского района. Друзья пропавшего вернулись с рыбалки в 17.00 в тот же день, а мужчина должен был их догнать на моторной ПВХ-лодке с мотором. Но он так и не объявился. Выехавшие на место бивака родственники пропавшего обнаружили там только его автомобиль. Лодку мужчины нашли у села Сухой Берсут.