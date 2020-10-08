Прокурор РТ Илдус Нафиков дал поручение установить причины ДТП с трамваем в Казани

Telegram-канал «Итиль» написал, что прокурор республики Илдус Нафиков дал поручение установить причины ДТП с трамваем в Казани.

Накануне трамвай сошел с рельсов и пролетел несколько метров, по пути протаранив несколько машин и столбы. Рассматриваются две версии: отказ тормозов и старые рельсы. Предметом проверки также станет организация подготовки и обучения водителей трамваев.

- Это, к сожалению, уже не первый случай, - комментирует канал. - Периодически трамваи загораются, несколько раз успел сойти с рельсов 5-й, запущенный в канун Дня города и республики по новому кольцевому маршруту — самому длинному в России. Казанцы уже тогда утверждали, что скоростные трамваи не подходят для старых рельсов. В мэрии же указывали, что причина в камнях, которые попадают на рельсы.