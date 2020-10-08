В Казани подтверждены еще две смерти пациентов с COVID-19

Причина их смерти была официально установлена в результате патологоанатомической экспертизы и в ходе лабораторного исследования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 октября, Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от COVID-19. Оба пациента скончались в Казани.

Так, 57-летняя женщина была доставлена во временный инфекционный госпиталь на базе Горбольницы №7 с коронавирусом, который был осложнен еще и внебольничной пневмонией. К тому же состояние пациентки ухудшалось из-за обострения имеющихся у нее хронических заболеваний.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщают в Минздраве Татарстана.

Также в ходе лабораторного исследования в Казани была подтверждена смерть от COVID-19 и 54-летнего горожанина. Мужчину привезли в Республиканскую инфекционную больницу Татарстана Житель с двусторонней пневмонией. У него имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Несмотря на все усилия врачей пациент скончался.

В итоге с начала пандемии число летальных случаев от коронавируса в Татарстане возросло до 83-х.