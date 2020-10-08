Жителя Чувашии, зарубившего топором знакомого из ревности, приговорили к 10 годам колонии

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63-летнего жителя села Атрать Алатырского района Чувашии суд признал виновным в убийстве 42-летнего знакомого. За что его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

- Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщает следственный комитет Чувашии.

На суде было доказано, что вечером 19 июня этого года у себя дома мужчина по пьяни поссорился с потерпевшим. Причиной конфликта стала ревность к сожительнице. На этом фоне осужденный схватил топор и жестоко зарубил «соперника». От полученных ранений тот вскоре скончался на месте преступления.

Осужденный же, чтобы скрыть убийство, отнес тело знакомого к реке Атратка и сбросил его в воду. Вот только труп в итоге все равно нашли, после чего подозреваемого в убийстве задержали и поместили под стражу.