Жителя Чебоксар, который надругался над 9-летней девочкой в подъезде, приговорили к 13 годам колонии

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43-летнего жителя Чебоксар городской суд признал виновным в секс-насилии над ребенком. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

- Данный приговор вступил в законную силу. До этого момента мужчина находился под стражей, - сообщает следственный комитете Чувашии.

Так, было доказано, что 13 февраля этого года около 15.00 в Чебоксарах осужденный зашел за 9-летней девочкой в подъезд и там надругался над ней, а после скрылся с места преступления. Правоохранители оперативно вычислили тогда личность мужчины и задержали его.