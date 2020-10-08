Татарстан на 3 месте среди регионов России по наименьшему приросту коронавируса за сутки

С начала пандемии в Татарстане новую инфекцию подхватили 7 448 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в России подтвердились 11 493 случая коронавируса в 85 регионах. Их них в Татарстане выявили лишь 31 зараженного. Так, республика стала третьим субъектом страны по наименьшему приросту заболевания за сутки - 0,4%.

“Бронзу” она разделила с Тывой и Чувашией. “Золото” и “серебро” же получили Чеченская республика (0,2%) и Ненецкий автономный округ (0,3%) соответственно, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, с начала пандемии в Татарстане новую инфекцию подхватили 7 448 человек. Минздрав республики сообщает о 6 341 выздоровевшем и 81 скончавшемся.