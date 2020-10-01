СМИ: Квартальнов не будет руководить "Ак Барсом" в матче с "Витязем" из-з подозрительного теста на коронавирус

В игре с "Салаватом" Квартальнов руководил командой, но в Подольске его на тренерском мостике может и не быть. Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже сегодня, 8 октября, "Ак Барс" проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. На выезде казанские хоккеисты скрестят клюшки с подмосковным "Витязем". При этом, появилась информация, что главный тренер "барсов" Дмитрий Квартальнов не будет руководить командой в матче. По данным ряда СМИ, у него выявили подозрительный анализ на коронавирус.

В отсутствии Квартальнова исполнять обязанности наставника будет рулевой выступающего в ВХЛ "Барса" Сергей Душкин. Помогать ему будут тренер вратарей Сергей Абрамов, генменеджер Рафик Якубов и администратор фарм-клуба "Ак Барса" Станислав Васькевич.

Напомним, что предыдущий матч "барсов" против "Салавата Юлаева" пропустили сразу несколько игроков, в том числе форварды Зарипов и Доус. По неподтвержденной пока информации, у игроков выявили коронавирус. В клубе сообщили, что у хоккеистов диагностировали симптомы ОРВИ и на всякий случай изолировали их от остальной команды.