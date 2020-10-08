"Нужно лишь немного потерпеть": парк “Черное озеро” в Казани закрыли до 18 октября

Фото: @park.kzn

В казанском парке “Черное озеро” продолжаются работы в рамках третьей очереди благоустройства. Однако, если раньше территорию не закрывали для посещения, то теперь это произошло. Вплоть до 18 октября погулять там у горожан не выйдет. Все это время рабочие будут менять покрытие на центральных аллеях и прокладывать беговые дорожки.

- Просим вас, несмотря на желание, воздержаться от прогулок и не заходить за ограждения - это небезопасно. Нам тоже очень хочется погулять по траве и посидеть у озера, но мы держимся, - замечают в Дирекции парков и скверов города. - Приносим свои извинения за временные неудобства. Скоро парк станет еще лучше, нужно лишь немного потерпеть, чтобы ожидания совпали с реальностью.

Фото: @park.kzn