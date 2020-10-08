В Казани на улице Родины возле многоэтажки обнаружили тело женщины

В произошедшем разбираются следователи. Фото: pixabay.com

В столице Татарстана на улице Родины на площадке перед многоэтажным домом сегодня, 8 октября, было обнаружено тело женщины. Приехавшие на место происшествия следователи и эксперты сделали предположение, что она погибла в результате падения с высоты.

Сейчас сотрудники следственных органов выясняют личность погибшей и обстоятельства ее гибели, а также не имеются ли насильственные причины ее гибели. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что есть предположение, что это был суицид.