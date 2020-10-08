В здания аэропортов Ульяновской области обязали впускать лишь тех пассажиров, которые вылетают ближайшим рейсом

Приехать в аэропорт заранее и подождать свой самолет внутри уже не получится. Фото: Анастасия НОВИКОВА

Оба аэропорта Ульяновской области - “Баратаевка” и “Восточный”, обязали усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Ведь в регионе уже несколько недель ежедневно выявляют более ста зараженных.

Так, в здания аэропортов области начали впускать лишь тех, кто вылетает ближайшим рейсом. Приехать заранее и подождать свой самолет внутри уже не получится. Об этом сообщает и.о. главы Минпромышленности Ульяновской области Евгений Лазарев.

- Обеспечено использование средств индивидуальной защиты пассажирами и работниками аэропорта. Каждые два часа, а также после каждого рейса проводится генеральная санитарная обработка залов, помещении аэропорта. На территории аэровокзала около авиакассы и стоек регистрации нанесена разметка, которой следует придерживаться пассажирам, чтобы соблюдать дистанцию, - пишет он на своей странице в социальной сети.

Лазарев также замечает, что пассажиры могут воспользоваться дезинфицирующими средствами внутри аэропорта и там же приобрести средства индивидуальной защиты.