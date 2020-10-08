"Только, когда увидел имя в составе, понял. что это не сон": Игрок "Рубина" Старфельт выйдет в основе сборной Швеции на матч против России

Фото: ФК "Рубин".

Уже сегодня, 8 октября, сборная России в Москве проведет товарищеский матч по футболу против национальной команды Швеции. Если Станислав Черчесов не стремится сразу оглашать состав на игру, то шведы уже рассказали об 11 игроках, которые выйдут на поле с первых минут.

В их числе два представителя российской Премьер-Лиги - форвард "Спартака" Джордан Ларссон и защитник "Рубина" Карл Старфельт. Если для спартаковца эта игра станет не первой в футболке шведской сборной, то игрок "Рубина" дебютирует за свою национальную команду.

- Главный тренер Янне Андерссон позвонил накануне объявления списка сборной, мы немного поговорили, и он спросил, имею ли я возможность приехать и выйти на поле. Это был намек, что меня могут вызвать и поставить в состав, но только на пресс-конференции, когда я увидел свое имя, я понял, что это не сон. Для меня это очень важно. Это то, о чем я действительно мечтал, и цель, которую я ставил с детства – быть здесь и бороться за свою страну – это большая честь. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад и показать себя наилучшим образом. Первое впечатление от пребывания в сборной очень хорошее. Отличная атмосфера, все милые и гостеприимные. Все организовано очень профессионально. Так что пока только положительные впечатления, - цитирует Старфельта пресс-служба Федерации футбола Швеции.

Матч Россия-Швеции состоится 8 октября в Москве на домашнем стадионе ЦСКА. Начало матча в 19:15.