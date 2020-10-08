Жительницу Йошкар-Олы, устроившую пожар, в котором погибла ее мать, отправят в психбольницу

Пожилая женщина получила сильные ожоги и в итоге скончалась в больнице. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В городском суде столицы Марий Эл рассмотрели уголовное дело в отношении 64-летней женщины, которую обвиняли в поджоге. Из-за этого пожара погибла 94-летняя мать женщины.

- Во время проведения судебно-психиатрической экспертизы выяснилось, что подозреваемая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Она нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в спецбольнице, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Суд вынес решение о применении принудительной меры медицинского характера.

Пожар произошел ночью 7 июля, когда обвиняемая в комнате поджигала спички и бросала их на пол. Рядом на диване лежала ее 94-летняя мать. Когда все загорелось, спасали пенсионерку уже пожарные. Она получила сильные ожоги и в итоге скончалась в больнице.