В частном детсаду Альметьевска ребенка забыли на улице: начата доследственная проверка

По результатам проверки будет принято решение – возбуждать по данным фактам уголовное дело или не возбуждать. Фото: Иван ПЕТРОВ

Помимо прокуратуры историей с забытым ребенком в частном детсаду Альметьевска теперь заинтересовался и следственный комитет. Там по данному факту инициировали доследственную проверку. Напомним, после прогулки на улице детей завели в детсад, а одного мальчика забыли. Он играл за верандой, а когда вышел оттуда, то на площадке никого уже не было. Малолетний ребенок некоторое время был предоставлен сам себе. Когда мальчика все же хватились, за ним пришла одна из сотрудниц детсада и завела в здание.

Правоохранители также обратят внимание на инцидент с дракой воспитанников в данном учреждении. Утверждается, что малолетние дети затеяли между собой потасовку, а воспитатели вовремя их не разняли.

- В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники детского сада и очевидцы произошедшего, изучаются видеозаписи. В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников данного учреждения, ответственных за безопасность, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По результатам его проверки будет принято решение – возбуждать по данным фактам уголовное дело или не возбуждать.