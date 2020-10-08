Матч УНИКС - «Цмоки-Минск» перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 у белорусских баскетболистов

Игра должна была состоятся в Казани в эту пятницу, 9 октября. Фото: unics.ru

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС - «Цмоки-Минск» перенесен на более позднее время. Все дело в том, что у нескольких белорусских баскетболистов тест на COVID-19 дал положительные результаты. По этой же причине отменена встреча и «ПАРМА» - «Енисей». У игроков последней команды так же выявили коронавирус.

- В обоих случаях команды не могут заявить на матч не менее 5 баскетболистов с отрицательными тестами на коронавирус – это минимальное количество игроков, при которых по правилам ФИБА игра может состояться, - сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, УНИКС должен был сыграть дома с «Цмоки-Минск» в эту пятницу, 9 октября. Из-за COVID-19 матч перенесен на неопределенное время.

В свою очередь, по сообщению пресс-службы БК УНИКС, казанцы в штатном режиме продолжают готовиться к игре с белградским «Партизаном». Встреча состоится в столице Татарстана 14 октября.