За прошедшие сутки в Марий Эл подтвердились еще три смерти от COVID-19

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В Марий Эл подтвердились смерти еще троих зараженных коронавирусом человек. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 55. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 5 064 случая заражения коронавирусом. На данный момент большая часть больных - 4 378 человек, выздоровела. В инфекционных стационарах сейчас находятся 619 пациентов. У 609 из них пандемия, а у 179 COVID-19.

По данным Минздрава Марий Эл, 150 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а 469 - в состоянии средней степени тяжести. 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 260 - нуждаются в кислородной поддержке.