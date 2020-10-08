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В Ульяновске под колеса фургона ГАЗ попал 9-летний мальчик

Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Ребенка увезли в больницу с места аварии

Ребенка увезли в больницу с места аварии

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Заволжском районе Ульяновска в среду, 7 октября, в 18.35. На проспекте Ульяновский во дворе дома № 26, под колеса фургона ГАЗ попал 9-летний школьник.

По предварительным данным, ребенок выскочил на дорогу, не убедившись в отсутствии на ней автомобилей. 51-летний водитель не успел затормозить - появление мальчика для него стало полной неожиданностью.

- В результате наезда пострадавший школьник госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.

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