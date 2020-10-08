Мэрия Казани утвердила маршрут первого участка Вознесенского тракта

Дорога протяженностью более 4,1 тысячи метра и шириной от 13 до 17,35 метра будет иметь три полосы движения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утвержден маршрут первого участке Вознесенкого тракта в Казани от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Постановление опубликовано в новом сборнике электронных документов мэрии города.

Исходя из документа, тракт начнется от существующей автомобильной дороги на Аметьевской магистрали. Заканчиваться участок будет на пересечении проектируемой дороги с проспектом Победы у ЖК «Победа».

Дорога протяженностью более 4,1 тысячи метра и шириной от 13 до 17,35 метра будет иметь три полосы движения. Расчетная скорость движения по ней составит порядка 70 километров в час.