В Казани появился сквер имени Рауфа Кафиатуллина

Сквер находится по адресу: улица Габдуллы Тукая, 162. Фото: Николай РЫБАЛКИН

Согласно постановлению Исполкома Казани, в городе появился сквер Рауфа Кафиатуллина.Его именем назвали общественное пространство в Приволжском районе столицы Татарстана по адресу: улица Габдуллы Тукая, 162.

СПРАВКА

Рауф Кафиатуллин в течение 30 лет возглавлял МУП ПО «Казэнерго». Он родился в 1937 году, работал на производстве 49 лет, пройдя путь от машиниста котла до руководителя энергетического объединения. Рауф Кафиатуллин – заслуженный работник ЖКХ РСФСР, почетный работник ЖКХ России, заслуженный работник МЖКХ ТАССР. Был награжден орденом Почета, медалью «Ветеран труда», почетными грамотами и дипломами. Почетный гражданин городов Казань и Бугульма. Скончался в 2012 году.