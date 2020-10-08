В Набережных Челнах во время пожара в общежитии погиб один человек, второй пострадал

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в комнате на втором этаже общежития на улице Гафиатуллина в Набережных Челнах начался рано утром, в 7.06 в среду, 10 октября. Едкий дым заполнил коридоры, и самостоятельно выбраться из здания не смогли пять человек, которые находились на верхних этажах.

Приехавшие пожарные начали одновременно тушить огонь и спасать людей, оказавшихся в западне. На месте выяснилось, что самостоятельно эвакуировались 25 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних. Еще пятерых спасли при помощи трехколенной лестницы.

Во врея осмотра сгоревшей квартиры обнаружили тело погибшего человека. Еще одного удалось спасти, он находится в больнице, сообщили в МЧС Татарстана.

- Причина возгорания устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.