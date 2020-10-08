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В Казанском аэропорту у пассажира изъяли косметологическое оборудование

Житель Йошкар-Олы пытался перевести незадекларированное оборудование для салона красоты
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Татарстанская таможня изъяла незадекларированный товар

Татарстанская таможня изъяла незадекларированный товар

Во время таможенного досмотра ручной клади пассажиров, вылетающих в турецкую Анталью, в багаже 45-летнего жителя Йошкар-Олы обнаружили незадекларированное косметологическое оборудование. Это оборудование такого класса что используется в салонах красоты, а не для личных нужд.

- Среди косметологического оборудования находились аппараты микротоковой терапии, прессотерапии и для похудения, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Есть и одежды медицинского назначения - костюм для прессотерапии, брюки и рубашка, среди косметических средств - сыворотка с гиалуроновой кислотой, гель для ультразвукой и электрофизиологических исследований, маска альгинатная с экстрактом черной икры, кремы. Общее количество незадекларированного товара, произведенного в Китае, составило 36 позиций.

Это косметологическое оборудование и косметические препараты, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежали таможенному декларированию. Гражданин не выполнил обязанность декларанта, и в отношении его возбуждено дело об административном правонарушении. Товар, являющийся предметом административного правонарушения, направлен таможенными органами на экспертизу для определения его рыночной стоимости.

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