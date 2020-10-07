В Казани из-за продажи рощи под стройку завели уголовное дело

К этому времени рощу уже вырубили, а в овраге начали складировать строительный мусор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Казани возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" в отношении пока еще неизвестных сотрудников Росреестра Татарстана.

Сейчас следственные органы выясняют, кто не позднее 2015 года дал команду выставить на реализацию муниципальные участки земли возле казанского поселка Алтан. Ведь именно в результате этого были проданы березовая роща и овраг, которые были излюбленными местами отдыха горожан.

Отметим, что к этому времени рощу уже вырубили, а в овраге начали складировать строительный мусор.