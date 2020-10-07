На новый казанский зоопарк “Река Замбези” потратят еще 480 миллионов рублей

Фото: kzn.ru

Стало известно, что работы в новом казанском зоопарке “Река Замбези” еще не закончены, несмотря на то, что посетителей он уже принимает. Так, объект ждет реконструкция за 479,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзданию, подрядчик должен будет выполнить ряд строительно-монтажных работ, а также установить и монтировать оборудование. Таким образом, в зоопарке организуют внутренние и внешние вольеры для слона, жирафа, мартышек, львов, бегемота и других животных.

В вольерах проведут инженерные сети, электричество, молниезащиту, а также установят камеры видеонаблюдения. Также в зоопарке устранят выявленные за последние месяцы неудобства.