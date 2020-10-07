Минниханов о подростках задержанных за расправу над таксистом в Зеленодольске: “Компетентные органы выяснят, какая с ними проводилась профилактическая работа”

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На заседании Совбеза республики президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал расправу над таксистом в Зеленодольске, которое произошло 28 сентября. По подозрению в ее совершении были задержаны трое подростков. В частности, он отметил, что двое из парней состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МВД.

- Полагаю, компетентные органы выяснят, какая с ними проводилась профилактическая работа, - заявил Минниханов.

Напомним, городской суд Зеленодольска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу до 28 ноября, указанных трех подростков.

Со слов президента Татарстана, в республике преступления насильственного характера все чаще совершаются именно несовершеннолетними. И недавняя расправа над таксистом, в том числе, произошла по причине распространение криминальных субкультур в подростковой и молодежной среде.