В Татарстане задержали охотников, застреливших краснокнижных лебедей

Правоохранители изъяли у нарушителей ружье и лодку. Фото: скриншот с видео

В Мензелинском районе республики прошел совместный рейд сотрудником полиции и Госкомитета Татарстана по биоресурсам. Во время него был выявлен факт браконьерства - два жителя Набережных Челнов во время сезона охоты на водоплавающую дичь подстрелили пару лебедей-кликунов.

- Эти птицы находятся под охраной Красной книги Татарстана и охота на них категорически запрещена, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам. - Спутать лебедей с другими птицами не возможно, так что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Браконьерство".

На охоту злоумышленники вышли утром 4 октября, были на резиновой лодке с мотором и, завидев патрульный катер полиции и егерей, попытались спрятаться в камышах.

Сейчас орудия, при помощи которых были добыты лебеди, - лодка и ружье, являются вещественным доказательством. Если уголовное дело будет все же возбуждено и суд признает их собственника виновным, то они будут конфискованы в доход государства.