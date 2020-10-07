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Мэрия Чебоксар решила выставить на аукцион катер на воздушной подушке

Речь идет о судне, способном перевозить до 8 человек или 700 килограммов груза
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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От потенциального покупателя требуется задаток в размере 75,6 тысяч рублей.

От потенциального покупателя требуется задаток в размере 75,6 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Чебоксар хочет приватизировать катер на воздушной подушке “МАРС-700”. Судно выставлено на электронный аукцион с начальной ценой 373 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер города Алексей Ладыков.

Речь идет о катере 2006 года выпуска длинной порядка 7,6 метров. Он предназначен для круглогодичных перевозок до 8 человек или 700 килограммов груза. При ветре до 5 м/с судно разгоняется до 50-65 километров в час в крейсерском и максимальном режиме.

Заметим, что шаг аукциона - 18 650 тысяч рублей.