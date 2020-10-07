В Ульяновской области в ДТП с “Газелью” и мотоциклом погибли 2 человека

Водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте аварии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером во вторник, 6 октября, на 91 километре 820 метре автодороги “Бестужевка - Барыш - Николаевка - Павловка - граница области” в Николаевском районе произошла смертельная авария. Около 19.10 автомобиль “ГАЗ 278813”, по предварительным данным, столкнулся с мотоциклом “ИЖ Юпитер 4”.

За рулем “Газели” находился 26-летний молодой человек. На месте аварии в результате полученных травм скончались водитель и пассажир мотоцикла - мужчины в возрасте 42-х и 38-и лет, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.